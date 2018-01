Campeonato da NBA começa nesta terça-feira Reforçado, o Los Angeles Lakers começa a temporada da NBA buscando recuperar o reinado que perdeu para o San Antonio Spurs no último campeonato - estréia contra o Dallas Mavericks, à 1h30 de quarta-feira, no horário de Brasília (com transmissão da ESPN Internacional). Apesar dos problemas de Kobe Bryant - acusado de estupro -, o time de LA é o grande favorito ao título do campeonato 2003-2004 da liga norte-americana de basquete, que começa nesta terça-feira. Para os brasileiros, a temporada terá como atrativo a presença de três jogadores, um recorde. Nenê já está em seu segundo ano no Denver Nuggets. Enquanto Leandrinho, no Phoenix Suns, e Alex, no San Antonio Spurs, são estreantes. O San Antonio, ainda sem Alex (recuperando-se de fratura no pé), começa a defesa do título já na noite desta terça-feira. Será contra o Phoenix e a ESPN Internacional transmite ao vivo, a partir das 23 horas (horário de Brasília), a estréia oficial de Leandrinho na NBA. Favorito - Após fracassarem na última temporada, quando tentavam o quarto título consecutivo da NBA, os Lakers contrataram os veteranos Karl Malone e Gary Payton para formar um verdadeiro Dream Team com Shaquille O?Neal e Kobe Bryant. "Pela primeira vez na carreira tenho o ?dream team? que sempre busquei. Um armador astuto (Payton) e um pivô potente, lendário (Malone). É tudo o que sempre quis", afirmou Shaquille O?Neal. A dúvida é se será possível manter as estrelas unidas. Trabalho para técnico Phil Jackson, que busca o recorde de títulos da liga - já tem 9. Mas o principal problema do time de Los Angeles deve ser mesmo Kobe Bryant. Acusado de estupro, ele pode até parar na prisão, mas o julgamento só deve começar após o fim da temporada. Resta saber se isso influenciará seu rendimento em quadra. Rivais - A nova temporada conta com três novatos destacados - LeBron James, no Cleveland Cavaliers, Darko Milicic, no Detroit Pistons, e Carmelo Anthony, no Denver de Nenê. Mas eles ainda parecem estar longe de conduzir suas equipes ao título. Na Conferência do Oeste, com Tim Duncan e o argentino Ginóbili, os Spurs apontam como a equipe que pode parar os Lakers, mesmo depois da aposentadoria do pivô David Robinson. Outros times de destaque são o Sacramento Kings e o Dallas Mavericks, que também se reforçou bastante - trouxe Antoine Walker para jogar ao lado de Dirk Nowitzki e Steve Nash. Além do Houston Rockets, que conta com o gigante chinês Yao Ming. Na Conferência do Leste, o New Jersey Nets é o favorito para ir à sua terceira final seguida, após manter sua estrela Jason Kidd e contratar o veterano pivô Alonzo Mourning. Além dos Nets, no Leste são muitos os aspirantes a chegar à decisão, entre os quais se destaca o Detroit, com o veterano Larry Brown como novo técnico. O espanhol Pau Gasol, em sua terceira temporada, pode fazer com que o Memphis Grizzlies deixe de ser uma franquia perdedora. Mas a esperança de revelar novos valores está em Cleveland, com LeBron James, o número 1 do draft. Os experts asseguram que LeBron James será a grande estrela do futuro da NBA. Saído direto do colegial, sem passar pela universidade, ele terá uma dura missão de corresponder às expectativas e ainda levantar o fraco time de Cleveland.