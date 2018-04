Campeonato Nacional Feminino começa nesta sexta-feira

O Campeonato Nacional Feminino de Basquete começa a ser disputado nesta sexta-feira, com a realização de três jogos. Ao todo, nove equipes participam desta 10.ª edição do torneio - um de Pernambuco, três do Rio de Janeiro, um de Santa Catarina e quatro de São Paulo. Pelo regulamento, as nove equipes irão jogar todas contra todas, em dois turnos, e avançam as oito melhores para as quartas-de-final. Depois, acontecem as semifinais e a final - no mata-mata, os confrontos são sempre em melhor-de-cinco jogos. Nesta sexta-feira, acontecem os seguintes jogos: às 20 horas, Botafogo x São Bernardo e Santo André x Catanduva; e às 20h30, Sport x Ourinhos. A primeira rodada será encerrada no sábado, com Fluminense x São Bernardo, às 16 horas.