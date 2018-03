Campos derrota COC no Nacional de Basquete O Campos/Universo derrotou o Ribeirão Preto/COC por 85 a 71 (35 a 43) neste domingo pelo Nacional Masculino de Basquete. O cestinha e destaque da partida foi o armador Matheus, com 27 pontos. No último quarto, Matheus e o ala Márcio acabaram com todas as esperanças do COC de reagir. Com uma cesta de três pontos do ala, restando 1?45 para o fim e outra do armador, Campos abriu 80 a 70. A partir daí, foi só administrar a vantagem.