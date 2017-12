Campos derrota Corinthians por 76 a 64 O Campos derrotou o Corinthians, neste sábado à tarde, por 76 a 64, no primeiro jogo das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Márcio, de Campos, com 25 pontos, foi o cestinha da partida. As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira pela série melhor-de-cinco.