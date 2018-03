Campos e Ajax vencem no basquete Campos e Ajax venceram nesta quarta-feira à noite pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time carioca bateu Casa Branca por 81 a 75, enquanto o Ajax superou o Universo por 93 a 83. O Flamengo lidera o campeonato com 77,3% de aproveitamento (17 vitórias em 22 partidas), seguido pelo Uberlândia com 76,5% (13 triunfos em 17 jogos).