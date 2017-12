Campos e Corinthians fazem o quarto duelo ACF Campos e Corinthians/Mogi fazem nesta sexta-feira, às 18 horas, o quarto jogo da melhor-de-cinco das quartas-de-final do Nacional masculino de basquete. A partida será no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, com transmissão pela ESPN Brasil. O Corinthians lidera a série por 2 a 1 e só precisa de mais uma vitória para garantir a vaga na semifinal. Flamengo/Petrobras e Unit/Uberlândia já estão classificados para a semifinal. Estadual ? Ourinhos e São Caetano fazem nesta sexta-feira, às 20 horas, a segunda partida da semifinal do Paulista Feminino, em Ourinhos. O São Caetano está vencendo a série melhor-de-cinco por 1 a 0.