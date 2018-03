Campos vence Tijuca por 81 a 74 O time de Campos assumiu o sexto lugar no Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta terça-feira à noite, ao derrotar o Tijuca por 81 a 74. Márcio, com 24 pontos, foi o destaque da partida. A liderança segue com o Flamengo. Dois jogos estão programados para esta quarta-feira: URB x Uberlândia e Universo x Ribeirão Preto.