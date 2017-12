Canadá derrota Porto Rico no basquete A seleção canadense masculina de basquete estreou com vitória no Pré-Olímpico de Porto Rico, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, os anfitriões por 89 a 79. O canadense Rowan Barrett, com 32 pontos, foi o cestinha da partida. Nesta sexta-feira, os porto-riquenhos estão de folga no torneio, enquanto o Canadá terá como adversário a Argentina.