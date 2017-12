Canadá derrota Uruguai no basquete A seleção masculina canadense de basquete derrotou a uruguaia, neste sábado à tarde, por 90 a 84 (44 a 52), em jogo válido pelo Pré-Olímpico de Basquete, em San Juan, Porto Rico. Com este resultado, o Uruguai está fora da segunda fase e não tem mais chances de obter uma das três vagas das Américas para os Jogos Olímpicos de Atenas ano que vem. O canadense Rowan Barrett e o uruguaio Trelonie Owens, ambos com 22 pontos, foram os cestinhas da partida.