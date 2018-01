Canadá bate Brasil nas semifinais da Copa América de Basquete

A seleção brasileira feminina de basquete não conseguiu se vingar da derrota para o Canadá nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Ainda que dessa vez tenha oferecido mais resistência, a equipe dirigida por Luiz Augusto Zanon voltou a ser batida, dessa vez por 83 a 66, pelas semifinais da Copa América, realizada em Edmonton.

A falta de pontaria acabou pesando contra a seleção brasileira neste sábado, pois a equipe teve um aproveitamento de apenas 34% nos arremessos de quadra, tendo convertido apenas 2 de 20 tentativas de três pontos. Iziane marcou 15 pontos, um a mais do que Gilmara e Nádia Colhado, que ainda obteve oito rebotes pelo Brasil.

A canadense Raincock-Ekunwe foi a cestinha do jogo com 18 pontos, liderando a vitória da sua seleção, que quase sempre esteve à frente do placar, fechando o primeiro quarto vencendo por 27 a 22 e indo ao intervalo com uma vantagem de seis pontos - 45 a 39. A seleção da casa deslanchou no terceiro período, vencido por 25 a 16. Assim, apenas precisou administrar o placar no último quarto, assegurando a sua classificação para a final em Edmonton.

Com a vitória, a seleção do Canadá vai disputar o título da Copa América e uma vaga nos Jogos Olímpicos do Rio com Cuba, que bateu a Argentina na outra semifinal por 89 a 79. Já o Brasil, garantido no Rio-2016 por um convite dado aos anfitriões, fecha a sua participação neste domingo com a disputa do terceiro lugar.

A seleção derrotada na decisão, a Argentina e a quinta colocada Venezuela vão disputar em 2016 o Pré-Olímpico Mundial.