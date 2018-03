Carlão não é mais técnico do Corinthians O técnico Carlos Alberto Rodrigues, o Carlão, não comanda mais o time de basquete do Corinthians/Mogi. A equipe chegou à decisão do Paulista - perdeu a final para o COC/Ribeirão Preto -, mas no Campeonato Nacional venceu apenas cinco dos 12 jogos que disputou, apesar de ter contratado reforços entre uma temporada e outra, como o armador Demétrius. O Mogi perdeu o último jogo para o Minas por 26 pontos (92 a 66), o que detonou a crise e motivou uma reunião entre Carlão e o presidente do clube Maurício Machado de Mello. Segundo o dirigente, a saída do técnico foi definida em comum acordo.