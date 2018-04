Carmelo Anthony brilha em estreia e Knicks vence Milwaukee Bucks na NBA

O ala Carmelo Anthony começou bem sua história no New York Knicks. Em sua primeira partida pela equipe - foi trocado pelo Denver Nuggets -, o jogador brilhou. Ele anotou um "double-double", com 27 pontos e dez rebotes, e foi fundamental na vitória sobre o Milwaukee Bucks, por 114 a 108, na última quarta-feira.

O veterano armador Chauncey Billups também foi bem em sua estreia pelo Knicks e contribuiu para o triunfo com 21 pontos, oito assistências e seis rebotes. Pelo lado do Bucks, o maior destaque ficou por conta do ala John Salmons, com 27 pontos e sete assistências.

Outra franquia que movimentou o mercado da NBA nos últimos dias foi o Utah Jazz. Na sua primeira partida sem Deron Williams, que foi trocado com o New Jersey Nets, mas ainda sem os reforços envolvidos na transação, a equipe foi facilmente batida pelo Dallas Mavericks, por 118 a 99.

O alemão Dirk Nowitzki foi o destaque do Mavericks, com 23 pontos, além de sete rebotes, e contou com a ajuda do pivô Brendan Haywood, que conseguiu um "double-double", anotando 12 pontos e dez rebotes. O cestinha da partida, no entanto, foi Al Jefferson, do Jazz, com 30 pontos.

Em confronto de duas franquias que devem estar nos playoffs, o San Antonio Spurs, melhor campanha da NBA, bateu o Oklahoma City Thunder, quarto colocado na Divisão Oeste, por 109 a 105.

Tony Parker, com 20 pontos, e Tim Duncan, com 17 pontos e dez rebotes, foram fundamentais para a vitória. Os 30 pontos e nove rebotes de Kevin Durant, e os 25 pontos e sete assistências de Russell Westbrook não foram suficientes para evitar a derrota do Thunder.

O único brasileiro em quadra na rodada da última quarta da NBA foi Leandrinho. O ala-armador fez uma boa partida e contribuiu com 13 pontos para a surpreendente vitória do Toronto Raptors sobre o Chicago Bulls, por 118 a 113. O armador Derrick Rose, do Bulls, foi o cestinha da partida, com 32 pontos.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 119 x 124 Houston Rockets

Indiana Pacers 102 x 101 Detroit Pistons

Orlando Magic 105 x 111 Sacramento Kings

Philadelphia 76ers 117 x 94 Washington Wizards

San Antonio Spurs 109 x 105 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 118 x 113 Chicago Bulls

New York Knicks 114 x 108 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 95 x 104 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 118 x 99 Utah Jazz

Phoenix Suns 105 x 97 Atlanta Hawks

New Orleans Hornets 98 x 87 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 101 x 106 Los Angeles Lakers

Partidas desta quinta-feira:

Chicago Bulls x Miami Heat

Denver Nuggets x Boston Celtics