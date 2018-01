Carmelo Anthony comanda vitória do Denver sobre o Knicks Com 35 pontos, sendo 12 no terceiro período, o ala/armador Carmelo Anthony foi o principal jogador do Denver Nuggets na vitória, na noite de segunda-feira, sobre o New York Knicks por 108 a 96, em Nova York. Faltando 3min22s para o encerramento da partida, Anthony foi para o banco, mas o jogo praticamente já estava definido. No Knicks, os bons desempenhos de Stephon Marbury e Channing Frye, com 25 e 16 pontos respectivamente, foram insuficientes para evitar a segunda derrota consecutiva do time de Nova York. Os outros resultados da rodada foram: Indiana Pacers 97 x 83 Orlando Magic Milwaukee Bucks 88 x 87 Atlanta Hawks Houston Rockets 77 x 90 New Jersey Nets Los Angeles Clippers 95 x 87 Minnesota Timberwolves