Carmelo Anthony comanda vitória suada dos EUA sobre Itália A seleção dos Estados Unidos, formada por atletas da NBA, tiveram que suar para derrotar a Itália por 94 a 85, nesta quarta-feira, em Sapporo, pelo Grupo D do Mundial de basquete masculino, que está sendo realizado no Japão. Comandado pelo ala Carmelo Anthony, do Denver Nuggets, que marcou 35 pontos, o time norte-americano conseguiu a quarta vitória consecutiva na competição e praticamente garantiu a primeira colocação da chave. Outros destaques dos Estados Unidos foram o armador Dwayne Wade, que joga no Miami Heat, com 26 pontos, e o ala/pivô Elton Brand, do Los Angeles Clippers, que fez 16 pontos e conseguiu cinco tocos. A seleção da Itália, que agora tem três vitórias e uma derrota, chegou a ficar 12 pontos à frente no placar no início do segundo tempo, mas não pôde segurar o ímpeto ofensivo de Carmelo Anthony. Quem segue viva na competição é a Eslovênia, que derrotou Porto Rico por 90 a 82 e está perto da classificação à segunda fase. Eslovenos e porto-riquenhos estão com duas vitórias e duas derrotas e sofrem a pressão da China, que ganhou de Senegal, por 100 a 83, e conseguiu o primeiro resultado positivo após três derrotas seguidas. A seleção africana já está eliminada com quatro derrotas.