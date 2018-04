Carmelo Anthony deixa o Denver Nuggets e vai para o New York Knicks

Depois de muita especulação desde o início da temporada, o Denver Nuggets finalmente acertou a ida do ala Carmelo Anthony para o New York Knicks. Em uma negociação envolvendo cinco jogadores do Denver e quatro do Knicks, além de três escolhas de draft e US$ 3 milhões (cerca de R$ 6,8 milhões), a transferência foi confirmada nesta terça-feira.

Para ficar com o astro, o time de Nova York mandou para a franquia do Colorado o armador Raymond Felton, os alas Danilo Gallinari e Wilson Chandler, o pivô Timofey Mozgov e três escolhas de draft - sendo duas de segunda rodada, em 2012 e 2013, e uma de primeira, em 2014. O Nuggets também recebeu três milhões de dólares em dinheiro.

Já o Knicks contará agora com os armadores Chauncey Billups e Anthony Carter, e os alas Renaldo Balkman e Shelden Williams. Com isso, a equipe ganha em experiência e qualidade, mas perde em juventude e boas peças de reposição. Com o Nuggets acontece o inverso.

Considerado um dos principais astros da NBA, Carmelo Anthony foi escolhido pelo Denver na terceira posição do draft de 2003, o mesmo que revelou LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Em sua oitava temporada na liga norte-americana, o ala tem ao longo da carreira médias de 24,8 pontos, 6,3 rebotes e 3,1 assistências.

A saída do jogador já era prevista desde o fim do último campeonato. Ele se tornará agente livre (não possuirá mais contrato com a franquia em que estiver) ao fim da temporada e já havia manifestado o interesse de deixar o Nuggets, ameaçando sair da equipe, ao fim de seu vínculo, de graça. Los Angeles Lakers e New Jersey Nets também foram cogitados como possíveis destinos do ala, mas ele mesmo já havia dito que gostaria de jogar no Knicks.