Carmelo Anthony leva Nuggets à vitória A cesta de Carmelo Anthony, quando faltavam nove segundos para o final da partida, foi decisiva na vitória, ontem à noite, em Atlanta, do Denver Nuggets sobre o Atlanta Hawks, por 100 a 96. Além de fazer a cesta mais importante da partida, Carmelo Anthony foi o cestinha da noite, com 22 pontos. Contundido no joelho, o brasileiro Nenê, pivô do Denver Nuggets, não jogou, mas deve retornar às quadras em duas ou três semanas.