Carmelo Anthony marca 62 pontos, bate recorde e Knicks arrasam Bobcats

NOVA YORK - Os últimos dias não poderiam ser melhores para Carmelo Anthony, um dos maiores astros do basquete atualmente. Depois de ter confirmada a sua convocação para o time titular da Conferência Leste no Jogo das Estrelas, ele, nesta sexta-feira, anotou nada menos do que 62 pontos, novo recorde de sua carreira e conduziu o New York Knicks a vencer o Charlotte Bobcats por 125 a 96 pela NBA.

Vivendo uma temporada bem longe do que era esperado pelos seus torcedores, os Knicks tiveram, provavelmente, a primeira grande notícia do ano com a atuação de Carmelo Anthony. Com 62 pontos, além de seu recorde pessoal na carreira, o ala passa a ser recordista de pontos em um jogo na história da equipe e também do Madison Square Garden, ginásio de Nova York. Além disso, ele passa a ser o jogador com maior número de pontos em um jogo da atual temporada, ultrapassando Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, que havia anotado 54.

O JOGO

O jogo não foi dos mais emocionantes e, desde o início o domínio da equipe da casa era claro. O primeiro tempo da partida terminou 67 a 46 para os Knicks, que passaram a administrar o jogo e a abusar do dia inspirado de seu maior astro, que, além dos 62 pontos, ainda pegou 13 rebotes. E o recorde poderia ser facilmente aumentado se Carmelo tivesse ficado em quadra até o final do jogo - ele deixou o jogo na metade do último período.

Outro jogador que se destacou pelo time de Nova York foi J.R. Smith, que fez 14 pontos. Pelos Bobcats, o pivô Al Jefferson foi o melhor em quadra, com 25 pontos e 9 rebotes.

Apesar da vitória, os Knicks continuam com uma campanha bastante ruim e com 16 vitórias e 27 derrotas, estão na 11.ª colocação da Conferência Leste. O Charlotte Bobcats, com 19 triunfos, é o 8.º na mesma conferência.

BROOKLYN VENCE A 4.ª SEGUIDA

E se o New York Knicks não teve dificuldades para vencer, o outro time da maior cidade do mundo, o Brooklyn Nets, passou apuros, mas superou o Dallas Mavericks por 97 a 96 e continua em recuperação na NBA. Muito disso graças ao "desconhecido" Mirza Teletovic, que fez 34 pontos.

Jogador sem muito alarde na NBA, Teletovic, em seu segundo ano na liga, conseguiu sua melhor atuação na carreira na noite desta sexta-feira e foi fundamental para a vitória do Brooklyn. O ala começou o jogo como reserva, mas como entrou muito bem, permaneceu em quadra por mais de 26 minutos.

A partida parecia que seria fácil para os Nets, que foram para o intervalo com 11 pontos de vantagem. No segundo tempo, o Dallas foi, aos poucos, se recuperando e equilibrou o jogo nos minutos finais, mas não teve forças para virar o marcador.

Além dos 34 pontos de Teletovic, o armador Deron Williams, que está voltando de lesão, fez 18 pontos e distribuiu 11 assistências. O veterano Paul Pierce contribuiu com 12 pontos. Pelo Dallas, os experientes Dirk Nowitzki e Vince Carter foram os melhores. Eles anotaram 18 e 19 pontos, respectivamente.

Com a vitória, a 4.a consecutiva, o Brooklyn Nets segue se recuperando. O time, que começou a temporada muito mal, perdeu apenas uma partida no ano de 2014 e já está em 7.º no Leste, com 19 vitórias e 22 derrotas. O Dallas, com 25 resultados positivos, é o 8.º na Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 114 x 105 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 95 x 104 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 79 x 105 San Antonio Spurs

Boston Celtics 83 x 101 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 107 x 106 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 93 x 78 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 101 x 103 New Orleans Pelicans

New York Knicks 125 x 96 Charlotte Bobcats

Chicago Bulls 95 x 112 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 87 x 88 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 95 x 101 Washington Wizards

Sacramento Kings 111 x 116 Indiana Pacers

Golden State Warriors 120 x 121 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Charlotte Bobcats x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Utah Jazz x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves