Carmelo brilha e New York Knicks derrota Boston Celtics fora de casa

BOSTON - O New York Knicks encerrou uma série de 11 derrotas como visitante contra o Boston Celtics ao derrotá-lo por 89 a 86, na rodada de quinta-feira da NBA. A partida marcou o reencontro de Carmelo Anthony com Kevin Garnett. O jogador da equipe nova-iorquina se deu melhor, sendo o cestinha do duelo com 28 pontos. Assim, os Knicks permanecem na vice-liderança da Conferência Leste, enquanto os Celtics são o oitavo colocado.

No encontro anterior entre as equipes, no Madison Square Garden, vencido pelos Celtics no início deste mês, Carmelo e Garnett se desentenderam e o jogador dos Knicks acabou sendo suspenso por um jogo. Não ocorreram novos desentendimentos entre os jogadores na noite de quinta, quando Carmelo liderou a sua equipe no triunfo. Já Garnett teve atuação bem mais discreta, com oito pontos e 12 rebotes. Rajon Rondo liderou os Celtics, com 23 pontos, 11 assistências e 10 rebotes.

O Phoenix Suns conquistou a segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico interino Lindsey Hunter ao bater o Los Angeles Clippers por 93 a 88, em casa, na noite de quinta. Goran Dragic foi o cestinha da partida com 24 pontos, sendo 19 deles anotados no primeiro tempo.

Os Suns não conseguiam emplacar uma sequência de vitórias desde que obteve uma série de quatro triunfos em 19 de dezembro de 2012. Os Clippers sofreram a terceira derrota consecutiva e não contaram com Chris Paul pela quinta vez nos últimos sete jogos por causa de uma lesão no joelho direito. Jamal Crawford foi o principal destaque da equipe de Los Angeles ao anotar 21 pontos.

No outro jogo da rodada de quinta, o Toronto Raptors conquistou a quarta vitória nos quatro jogos que fez com o Orlando Magic nesta temporada ao batê-lo por 97 a 95, fora de casa. DeMar DeRozan definiu o triunfo da equipe canadense com uma cesta no instante final.

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

