Carmelo chega a Nova York prometendo aceitar desafios O ala Carmelo Anthony, ex-companheiro de Nenê Hilário no Denver Nuggets, foi apresentado nesta quarta-feira no New York Knicks. O jogador chega ao Madison Square Garden pronto para todos os desafios. "Será que será uma transição fácil para mim? Não. Será que será um grande de desafios? Sim. Será que haverá muita expectativa? Sim. Mas eu estou disposto a aceitar todos os desafios", disse ele, em uma ''auto-entrevista''.