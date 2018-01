Carter anota 38 pontos e Nets passam pelo Cavaliers O ala-armador Vince Carter recuperou sua qualidade nos arremessos e marcou 38 pontos para ajudar o New Jersey Nets a vencer por 113 a 111 o Cleveland Cavaliers. O Nets (11-14) tem duas vitórias consecutivas e é vice-líder da Divisão Atlântico. O ala LeBron James liderou o Cavaliers (14-10), com 37 pontos. O time é vice-líder da Divisão Central. O reserva brasileiro Anderson Varejão marcou quatro pontos em 20 minutos, acertando 4 de 6 lances livres. Ele também pegou cinco rebotes. Em San Antonio, Tim Duncan anotou 21 pontos e o reserva Michael Finley acrescentou 20, sua marca mais alta na temporada, para levar o San Antonio Spurs à vitória por 105 a 98 sobre o Memphis Grizzlies. Duncan esteve perfeito nos arremessos de quadra, com 8 de 8. O Spurs (20-6) tem cinco vitórias seguidas e a melhor campanha da liga. No Grizzlies (6-20), o ala Mike Miller foi o líder, com 22 pontos e oito rebotes. O time está em último lugar na Divisão Sudoeste. O Phoenix Suns não teve como tentar sua 16.ª vitória consecutiva, diante do Denver Nuggets, por causa de uma forte nevasca no Colorado que provocou o adiamento da partida.Já o Philadelphia Sixers perdeu sua 12.ª partida seguida, a primeira desde a transferência de Allen Iverson para o Denver: 101 a 93 para o Indiana Pacers, em casa. Outros resultados Atlanta Hawks 106 x 112 Utah Jazz Orlando Magic 86 x 83 New Orleans Hornets Boston Celtics 95 x 96 Golden State Warriors New York Knicks 111 x 109 Charlotte Bobcats Milwaukee Bucks 121 x 95 Miami Heat Minnesota Timberwolves 94 x 111 LA Lakers Portland Trail Blazers 89 x 87 Houston Rockets Los Angeles Clippers 96 x 98 Toronto Raptors Seattle Supersonics 95 x 103 Dallas Mavericks