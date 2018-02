Carter dá vitória ao Nuggets após duas prorrogações

O ala/armador Anthony Carter, a oito décimos de segundo do fim da segunda prorrogação, deu ao Denver Nuggets a vitória por 112 a 111 sobre o Houston Rockets, que perdeu o terceiro jogo consecutivo na NBA. A 4,5 segundos do fim da segunda prorrogação, o pivô chinês Yao Ming tinha deixado a equipe de Houston com a vantagem parcial de 111 a 110, convertendo dois lances livres. Mas Carter recebeu um passe perfeito de Chucky Atkins e decretou a virada. O Nuggets (15 vitórias e 10 derrotas), que vinha de duas derrotas consecutivas, manteve a ponta da Divisão Noroeste. O ala Carmelo Anthony somou 37 pontos, 16 rebotes, três roubadas de bola, duas assistências e dois tocos, liderando a equipe. No ataque do Rockets (12 vitórias e 14 derrotas), o líder foi Ming, com 26 pontos, 19 rebotes, seis assistências e dois tocos.