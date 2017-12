Carter fica em Toronto por US$ 88 mi O ala Vince Carter renovou seu contrato com o Toronto Raptors por sete anos e deve ser anunciado, ainda nesta semana, como o atleta mais bem pago da história do Canadá. O valor estimado para a negociação gira em torno de US$ 88 milhões. A equipe canadense também tenta contratar o pivô Hakeem Olajuwon, que já foi bicampeão da NBA pelo Houston Rockets. Nesta quarta-feira, a Reebok anunciou que fornecerá material esportivo a todas as equipes da liga norte-americana de basquete profissional.