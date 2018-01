Carter lidera o Nets em vitória sobre o Hornets O ala-armador Vince Carter tomou controle das ações e, com 27 pontos, liderou o New Jersey Nets a uma vitória por 95 a 84 sobre o New Orleans Hornets. O Nets (33-28) interrompeu uma seqüência de duas derrotas consecutivas e se manteve na liderança da Divisão Atlântico, após ter vencido seis dos últimos 10 jogos. O ala Richard Jefferson colaborou com 19 pontos e o pivô iugoslavo Nenad Krstic anotou 17 pontos para o Nets. O Hornets (31-31) continua perdendo e somou seis derrotas seguidas para ficar no quarto lugar da Divisão Sudoeste. O armador novato Chrs Paul anotou 17 pontos, mas o Hornets perdeu pela oitava vez nas últimas 10 partidas. O ala Desmond Mason e o ala-armador Kirk Snyder anotaram 11 pontos cada.