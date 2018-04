Carter volta e Nets acabam com série de derrotas

A volta do ala-armador Vince Carter recuperou a inspiração do New Jersey Nets e especialmente do armador Jason Kidd, que anotou mais um "triple-double" para a sua equipe na vitória por 106 a 101 sobre o Portland Trail Blazers. Kidd anotou 12 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. O Nets (5-7) rompeu assim uma seqüência de seis derrotas. O cestinha foi Roy Allen, com 40 pontos. Carter saiu do banco e fez 13. Para Kidd foi o terceiro "triple-double" na temporada e o 90º na sua carreira, 52 deles jogando pelo Nets. O time está em terceiro lugar na Divisão Atlântico. O Trail Blazers (4-8) perdeu o quinto jogo consecutivo e continua no terceiro lugar da Noroeste. O ala-armador Brandon Roy somou 25 pontos, seis assistências e dois rebotes.