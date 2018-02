Casa Branca pega Pinheiros no Paulista Liberty Seguros/Casa Branca e Pinheiros enfrentam-se nesta quarta-feira, às 20 horas, no Interior, pelo returno do Estadual Masculino de Basquete. Os times fazem campanhas semelhantes. Casa Branca ocupa a quarta posição do Grupo A, com 15 pontos (quatro vitórias e sete derrotas), enquanto o time da capital está em sexto lugar, com 14 pontos (quatro vitórias e seis derrotas). No confronto válido pelo turno da fase inicial, o Pinheiros levou a melhor: 97 a 95.