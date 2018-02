Catanduva e São Caetano disputam segundo jogo da semi Padre Albino/Catanduva (SP) e Limpol/São Caetano (SP) disputam nesta terça-feira no Ginásio Anuar Pachar, em Catanduva (SP), a segunda partida da semifinal (melhor de cinco partidas) do Nacional de basquete feminino, às 20 horas. No primeiro confronto, no último sábado, o time da casa ganhou por 71 a 61. Nos três jogos entre as duas equipes no Nacional deste ano, o time de Catanduva ganhou todos e por isso continua mais do que favorito. "O grupo mostrou um basquete mais coletivo e o nosso jogo fluiu. Espero que isso aconteça novamente para irmos a São Caetano com duas vitórias na frente", disse a ala/pivô Carina, de Catanduva.