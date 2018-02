Catanduva e São Caetano disputam vaga na final do Nacional Nesta quarta-feira sai o segundo finalista do Campeonato Nacional feminino de basquete. Padre Albino/Catanduva (SP) e Limpol/São Caetano (SP) se enfrentam nesta quarta-feira no Ginásio Anuar Pachar, em Catanduva (às 20 horas de Brasília), na quinta e última partida do playoff semifinal. Esta série está empatada em dois a dois e o vencedor do confronto irá decidir o título contra o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos (SP). Catanduva e São Caetano se enfrentaram seis vezes no Nacional 2006 e Catanduva ganhou quatro partidas. Para comprovar o equilíbrio da série, na fase semifinal cada equipe ganhou uma partida na casa do adversário na prorrogação. "Será mais uma partida equilibrada, onde vencerá quem tiver mais vontade e em melhores condições físicas", comentou a armadora Karla, de Catanduva. "Precisamos jogar com coletividade, explorando a qualidade de cada uma em prol do grupo para buscar a vaga na final", diz, por outro lado, a pivô Eliane, de São Caetano. A decisão do campeonato também será em melhor de cinco partidas e começa no próximo sábado, dia 3, ao meio-dia.