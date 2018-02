Catanduva ganha e decide título do Nacional contra Ourinhos O Padre Albino/Catanduva derrotou nesta quarta-feira o São Caetano por 65 a 57 (36 a 32), em Catanduva (interior de São Paulo), na quinta partida da série melhor-de-cinco das semifinais, e se classificou à decisão do Nacional Feminino de Basquete. Com a série fechada em 3 a 2, o Catanduva terá pela frente o Ourinhos, o melhor time da fase de classificação e que fez 3 a 0 no Sport Recife na sua semifinal. As cestinhas da partida foram Karla, do Catanduva, e Fernanda, do São Caetano, com 20 e 17 pontos, respectivamente. "Nossas jogadoras defenderam muito. Nosso ataque sentiu um pouco porque temos jogadoras ainda muito jovens, mas elas se superaram. São Caetano veio com tudo. Era o jogo deles e começaram jogando muito bem. Vencemos um adversário muito forte", disse Edson Ferreto, técnico de Catanduva. O primeiro jogo da série final, também em melhor-de-cinco, entre Ourinhos e Catanduva acontecerá no próximo sábado, às 18 horas (horário de Brasília), no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos. "Agora vamos procurar se recuperar do desgaste desse playoff, que foi muito grande. Temos pela frente uma equipe de alto nível, mas já me sinto um vencedor. Fomos mais longe do que esperávamos", afirmou Ferreto.