Catanduva ganha mais uma pelo Nacional Feminino de Basquete

A equipe do Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) não teve problemas para derrotar o LTD/Teresópolis/Universo (RJ) por 132 a 49 (78 a 21 no primeiro tempo), em partida válida pela terceira semana do 10.º Campeonato Nacional de Basquete Feminino. Os destaques da partida foram Karla e Adriana, do Catanduva, quer marcaram 24 e 23 pontos, respectivamente. Em outro duelo, o Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE) derrotou o Botafogo (RJ) por 76 a 64 (35 a 30 no primeiro tempo). A melhor em quadra foi Tayara, da equipe pernambucana, que marcou 23 pontos. Catanduva e Ourinhos lideram a competição com cinco vitórias - 100% de aproveitamento. O São Bernardo também está invicto, mas disputou apenas quatro jogos.