Catanduva sai na frente na final do Nacional Feminino

A equipe de Catanduva, que busca um inédito título, saiu na frente, nesta segunda-feira, na série melhor-de-cinco da decisão do Nacional Feminino de basquete. Mesmo jogando fora de casa o Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) derrotou o Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP) por 68 a 56 (43 a 35 no primeiro tempo), no ginásio Monstrinho, em Ourinhos, totalmente lotado.

As cestinhas da partida foram a ala Micaela Jacintho, de Ourinhos, e a ala/armadora Palmira Marçal, de Catanduva, com 24 e 21 pontos, respectivamente. A ala Silvia Gustavo também se destacou pela equipe visitante com sete pontos, nove rebotes e seis assistências. A ala/pivô Gilmara, também de Catanduva, marcou 19 pontos e agarrou 12 rebotes.

"A nossa defesa funcionou melhor do que em qualquer outra partida e isso foi determinante para vencer Ourinhos. Marcamos bem quase o jogo inteiro, mesmo porque é quase impossível ser perfeita o tempo todo. Essa vitória foi merecida e a nossa equipe está de parabéns", disse Palmira.

"A nossa defesa não foi bem hoje [segunda] e isso nos custou a vitória. A equipe adversária teve méritos para vencer a primeira partida. Mas não tem nada perdido, foi apenas o primeiro confronto da final. Ainda temos quatro jogos pela frente para conquistar o título. Agora é colocar a cabeça no lugar e ir com tudo no jogo de terça. A defesa será fundamental para ganharmos", comentou Micaela.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça, às 20 horas, novamente em Ourinhos. Na quinta, Catanduva recebe Ourinhos no ginásio Anuar Pachá para a terceira partida da final. Se necessários, o quarto duelo acontece novamente em Catanduva na sexta, e o quinto e decisivo jogo será em Ourinhos no domingo.