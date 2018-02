Catanduva segue na ponta do Nacional de Basquete Feminino

O Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) venceu ADIEE/Florianópolis (SC) por 84 a 66 (44 a 42), em Florianópolis, com 27 pontos da cestinha Ariadna, na abertura da quinta semana do 10.º Campeonato Nacional de Basquete Feminino (CNBF 2007), e segue na liderança com 90% de aproveitamento em dez jogos (9 a 1). Em Recife, o Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE) derrotou o LTD/Teresópolis/Universo (RJ) por 80 a 55 (46 a 28). As cestinhas da partida foram Jaqueline e Nerilucy, do Sport, e Natália, de Teresópolis, todas com 14 pontos. Na classificação, o Ourinhos está na segunda colocação, com 87.5% em oito partidas (sete vitórias e uma derrota), seguido do São Bernardo com 75% em oito jogos (seis vitórias e duas derrotas) e do Sport Recife com 63.6% em 11 partidas (sete vitórias e quatro derrotas). A quinta semana do Nacional prossegue nesta segunda-feira com duas partidas: ADIEE/Florianópolis (SC) x Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP), em Florianópolis (18h de Brasília) e Santo André (SP) x Botafogo (RJ), em Santo André (20h).