Catanduva vence e empata série com Ourinhos no Nacional O Padre Albino/Catanduva venceu, nesta segunda-feira, na prorrogação, o Limpol/São Caetano por 85 a 77 e empatou a série semifinal do Campeonato Nacional feminino de basquete em 2 a 2. No tempo normal, a partida terminou empatada em 70 pontos. A cestinha do jogo foi Roberta, do Catanduva, com 21 pontos. Pelo São Caetano, a melhor foi Eliane, com 14 pontos. O quinto e decisivo jogo será nesta quarta-feira, em Catanduva. Quem passar desse confronto pega na final o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, que fez 3 a 0 no Nassau/Sport. As finais acontecem dias 3 e 5 de fevereiro, em Ourinhos, e dia 9, na casa do outro classificado. Se necessário, o quarto encontro será dia 12, e o quinto acontecerá dia 15