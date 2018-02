Catanduva vence São Bernardo e lidera o Nacional feminino

Sem piedade, Catanduva venceu a equipe de São Bernardo por 83 a 49, na noite desta quarta-feira, em partida válida pela terceira semana do 10.º Campeonato Nacional de basquete feminino (CNBF 2007). Com mais esta vitória, Catanduva continua na liderança da competição, com 100% de aproveitamento em seis jogos, deixando para trás o favorito ao título, Ourinhos, que soma cinco vitórias em cinco partida. Já o São Bernardo conhece sua primeira derrota, mas continua na terceira posição. O Nacional de basquete continua nesta quinta-feira com Teresópolis (RJ) x Sport(PE), em Teresópolis (19 horas de Brasília); Fluminense (RJ) x Santo André (SP), no Rio (20 horas); e Ourinhos (SP) x Florianópolis (SC), em Ourinhos (20 horas). Na sexta-feira jogam Botafogo (RJ) x Santo André (SP), no RIo (20 horas).