Cavaliers, Heat e Clippers abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

Os três jogos realizados na noite de quarta-feira pelos playoffs da NBA acabaram ficando marcado pelo encaminhamento das classificações de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers e Miami Heat às semifinais de conferência. Afinal, essas equipes venceram seus duelos e abriram 2 a 0 nas respectivas séries, ficando mais próximas de fechá-las.

O principal destaque da noite foi o triunfo do Cavaliers, que acertou 20 de 38 arremessos de três pontos tentados para superar o Detroit Pistons por 107 a 90. LeBron liderou o time de Ohio, dono da melhor campanha da Conferência Leste, com 27 pontos e ainda obteve seis rebotes, enquanto J.R. Smith acertou sete arremessos de três, fechando o duelo com 21 pontos. Já Kyrie Irving somou 22.

Com as 20 cestas de três, o Cavaliers igualou o recorde nos playoffs de Golden State Warriors (2015), Dallas Mavericks (2011) e Seattle Supersonics (1996). O Cavaliers impôs uma vantagem definitiva no terceiro quarto, vencido por 27 a 15, iniciando o último período com uma vantagem de 14 pontos (82 a 68), após um começo de partida difícil em que chegou a estar perdendo por 17 a 7.

Andre Drummond anotou 20 pontos, mas acertou apenas quatro de 16 arremessos de quadra, e Reggie Jackson contribuiu com 14 para o Pistons, que perdeu dez jogos de playoff seguidos para o Cavaliers. O terceiro jogo da série está marcado para sexta-feira em Detroit.

O Heat abriu 2 a 0 sobre o Charlotte Hornets ao batê-lo por 115 a 103, em Miami, na noite de quarta, com grande atuação de Dwyane Wade, que terminou o duelo com 28 pontos e oito assistências. Hassan Whiteside acertou seus oito disparos e fechou o duelo com 17 pontos, além de ter capturado 13 rebotes.

Nos dois jogos já realizados nos playoffs, o Heat está com a expressiva média de 119 pontos anotados. Goran Dragic somou 18 pontos, Luol Deng marcou 16 e Josh Richardson finalizou o duelo com 15 para o time de Miami, que anotou 72 pontos apenas no primeiro tempo.

Kemba Walker anotou 29 pontos pelo Hornets, mas precisou de 29 disparos para consegui-lo. Al Jefferson marcou 25 pontos e Jeremy Lin somou 11 pelo time de Charlotte, que agora acumula 12 derrotas seguidas nos playoffs. O terceiro duelo entre os times será no sábado em Charlotte.

Em Los Angeles, o Clippers se impôs ao Portland Trail Blazers e o superou por 102 a 81, em casa, com 25 pontos de Chris Paul e 17 de J.J. Redick, além de um ótimo último quarto, vencido por 35 a 20. Blake Griffin somou 12 pontos e nove rebotes, enquanto DeAndre Jordan capturou 18 pelo Clippers, que superou a marca de 100 pontos pelo segundo jogo seguido.

Damian Lillard e Mason Plumlee lideraram o Blazers com 17 pontos cada, um a mais do que CJ McCollum. O time, porém, teve aproveitamento de apenas 34,1% dos arremessos de quadra, a sua pior média nesta temporada. O terceiro jogo da série está marcado para sábado.

Nesta quinta-feira, serão realizadas mais três partidas pelos playoffs da NBA: Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers x Toronto Raptors e Houston Rockets x Golden State Warriors. O Warriors lidera a sua série por 2 a 0 e as outras duas estão empatadas em 1 a 1.