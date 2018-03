Cavaliers bane torcedor por insulto racista a jogador do Spurs

O Cleveland Cavaliers baniu um torcedor por insultos racistas ao armador Patty Mills, do San Antonio Spurs. A franquia anunciou a punição nesta terça-feira, dois dias depois do acontecimento no confronto entre as equipes pela NBA, realizado na Quicken Loans Arena, em Cleveland.

Os responsáveis pela segurança do Cavaliers identificaram o torcedor após reverem as imagens da partida. O homem em questão estava sentado próximo à quadra e gritou as ofensas a Patty Mills quando o armador se preparava para arremessar lances livres, no último quarto.

O Cavaliers não divulgou o nome ou qualquer detalhes sobre o torcedor, que está banido de qualquer evento na Quicken Loans Arena por um ano. A franquia, então, vai rever a punição ao fim deste período para decidir se a prorrogará.

Na transmissão da rede ABC nos Estados Unidos, foi possível ouvir o torcedor gritando: " Ei, jamaicano, eles querem que você volte pro bobsled!". Mills, na verdade, é australiano e tem ascendência aborígine.