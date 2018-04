Cavaliers batem Hawks na prorrogação e fazem 3 a 0 na final do Leste

O Cleveland Cavaliers está a uma vitória das finais da NBA. Na noite de domingo, após LeBron James se recuperar de um péssimo início de jogo e conseguir um "triple-double", o Cavaliers derrotou o Atlanta Hawks por 114 a 111, em duelo definido apenas na prorrogação, em casa. O Hawks teve uma grande reação para forçar a disputa do tempo extra, mas mesmo assim o Cavaliers conseguiu o triunfo e abriu 3 a 0 na decisão da Conferência Leste.

LeBron errou os dez primeiros disparos, terminou o primeiro quarto zerado, mas mesmo assim conseguiu encerrar a partida com 37 pontos, 18 rebotes e 13 assistências. O astro, que parecia sentir dores na perna direita durante o quarto período e a prorrogação, acertou um arremesso de três com 36s5 por jogar no tempo extra, deixando o Cavaliers em vantagem de um ponto. Depois, a 12s8 do fim, converteu a última cesta da partida, deixando o placar em 114 a 111.

Melhor equipe do Leste na temporada regular, o Hawks lutou até o fim, mesmo sem contar com Kyle Korver, contundido, e tendo perdido Al Horford, expulso no primeiro tempo. O time de Atlanta teve duas chances para empatar o duelo, mas Shelvin Mack falhou em seguidos arremessos de três nos suspiros finais da prorrogação.

Se o Hawks não teve Korver, fora do restante dos playoffs por causa de uma entorse no tornozelo, o Cavaliers não contou mais uma vez com Kyrie Irving, em recuperação de tendinite no joelho. Além de LeBron, outro destaque do time de Cleveland foi J.R. Smith, com 17 pontos e dez rebotes. Jeff Teague anotou 30 pontos e deu sete assistências pela equipe de Atlanta e Paul Millsap acumulou 22 pontos e nove rebotes.

O quarto jogo da série está marcado para esta terça-feira, novamente em Cleveland, às 21h30 (horário de Brasília). Uma vitória coloca o Cavaliers em sua segunda final na NBA, repetindo a conquista da Conferência Leste na temporada 2006/2007. Já LeBron tentará se classificar para a quinta decisão seguida.