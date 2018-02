Cavaliers cobre oferta do Bobcats e renovará com Varejão

O Cleveland Cavaliers cobriu a proposta do Charlotte Bobcats e vai renovar o contrato do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão por três anos. O jogador vai receber salários estimados em US$ 17,4 milhões (cerca de R$ 31,2 milhões) pelo período, e ainda terá a opção de sair como agente livre após o fim da segunda temporada do contrato, em 2009. A má fase da equipe, que na noite de terça-feira sofreu a quarta derrota consecutiva, 100 a 79 para o New Jersey Nets, em casa, deve ter pesado na decisão, além dos insistentes pedidos do astro LeBron James pela renovação com o jogador, que teve médias de 6,8 pontos e 6,7 rebotes e 23 minutos em quadra por jogo na última temporada. James, com uma fratura no indicados esquerdo, ficou de fora dos últimos três jogos. Com 9 vitórias e 10 derrotas, o time está em sétimo na Conferência Leste, com 9 vitórias e 10 derrotas. Aos 25 anos, 2,08 metros e 109 quilos, Varejão vai para sua quarta temporada na liga norte-americana. Com seu corte de cabelo peculiar, Varejão virou ídolo da torcida e ganhou até um dia especial no qual todos os torcedores vestem perucas que imitam sua cabeleira. Por causa da cansativa negociação com o Cleveland, Varejão desfalcou a seleção brasileira no Pan do Rio e no Pré-Olímpico de Las Vegas, no qual o time treinado por Lula Ferreira ficou em quarto lugar. Com o novo contrato, ele poderá disputar o Pré-Olímpico Mundial, que será disputa em julho do ano que vem e dá três vagas na Olimpíada de Pequim.