Cavaliers contrata Kyle Korver do Hawks por dois jogadores e escolha no Draft

"Nós estamos muito felizes de ter a possibilidade de acrescentar um jogador e pessoa do calibre de Kyle Korver à nossa família do Cavs", comentou David Griffin, gerente geral da franquia.

"Está entre os mais prolíficos e dinâmicos arremessadores de três pontos na história da NBA, é altruísta e joga pelo time. Kyle traz todos os elementos do DNA do Cavaliers que cobiçamos dentro e fora de quadra. Estamos ansiosos para dar as boas vindas a ele, sua esposa Juliet e seus três filhos. Tenho certeza que nossos torcedores vão recebê-los com braços abertos", acrescentou Griffin.

Do outro lado, o presidente e técnico do Atlanta Hawks, Mike Budenholzer, mostrou-se satisfeito com a negociação e agradeceu ao jogador pelos cinco anos vestindo a camisa da equipe.

"Nós somos incrivelmente gratos ao Kyle pelas suas contribuições aos Hawks nos últimos cinco anos. Ele é um profissional em todos os sentidos da palavra e desempenhou um papel significante em estabelecer nossa cultura e no sucesso desta franquia. (Negociá-lo) Foi uma decisão difícil, mas achamos que faz parte dos melhores interesses da nossa organização", comentou Budenholzer.

Aos 35 anos, Korver jogou 32 partidas, 21 como titular, na atual temporada da NBA, com média de 9,5 pontos, 2,8 rebotes e 2,3 assistências em 27,9 minutos em quadra por jogo. Em pouco mais de quatro temporadas e 332 partidas pelo Hawks, o atleta é o primeiro colocado da franquia na lista de aproveitamento de lances livres, com 88,7%, e o terceiro maior cestinha de três pontos, com 818 arremessos certos e 45,2% de aproveitamento no fundamento.

Korver está na 14.ª temporada da NBA com 996 partidas, 417 como titular, com passagens pelo Philadelphia 76ers, Utah Jazz e Chicago Bulls, antes do Atlanta. O atleta foi escolhido para o All-Star em 2015 e ocupa a oitava posição na lista dos maiores arremessadores de três pontos, com 1.952 pontos.