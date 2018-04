Cavaliers contrata Lual Deng e cedem Andrew Bynum aos Bulls na NBA

CHICAGO - O brasileiro Anderson Varejão terá Luol Deng como seu companheiro no Cleveland Cavaliers na sequência da temporada 2013/2014 da NBA. Na noite de segunda-feira, a equipe anunciou a contratação do ala, cedido pelo Chicago Bulls, que receberá, em troca, Andrew Bynum e mais três escolhas futuras no Draft da liga norte-americana de basquete.

Bynum recentemente havia sido suspenso por tempo indeterminado pelo Cavaliers por "conduta prejudicial" à equipe. Já Deng seria um agente livre após o término da atual temporada da NBA e não havia aceito a nova proposta salarial do Bulls. Assim, a equipe de Chicago, sem reais aspirações ao título, resolveu liberá-lo agora, para evitar o risco de perdê-lo sem receber nada em troca.

Deng defendeu a seleção da Grã-Bretanha na Olimpíada de Londres, em 2012, e também foi selecionado para o All-Star Game da NBA nos dois últimos anos. Nesta temporada, ele possuía médias de 19 pontos, 6,9 rebotes e 3,7 assistências até trocar o Bulls pelo Cavaliers.

Bynum, que ganhou dois campeonatos da NBA pelo Los Angeles Lakers, tinha médias de 8,4 pontos, 5,3 rebotes e 1,1 assistência antes de ser afastado do Cavaliers. Agora, o Bulls pode dispensá-lo para ter uma alívio salarial na sua folha, visando uma grande contratação no futuro.

O Bulls ocupa a sexta colocação na Conferência Leste da NBA, com 14 vitórias em 32 partidas. Já o Cavaliers está apenas em 13º lugar, com 11 triunfos em 34 partidas.