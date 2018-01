Cavaliers decepciona e sofre pior derrota da temporada na NBA

Depois de fazer um jogo duro com o atual campeão Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers decepcionou na noite deste sábado. Em sua pior apresentação na temporada até agora, a equipe de LeBron James foi derrotada por 105 a 76 pelo Portland Trail Blazers, fora de casa. Foi o pior revés dos atuais vice-campeões da atual edição da NBA.

Longe da zona de classificação aos playoffs na Conferência Oeste, o Blazers buscou sua 12ª vitória na competição (tem 20 derrotas) mesmo sem contar com seu principal jogador. Com a baixa do lesionado Damian Lillard, Allen Crabbe liderou a equipe com seus 26 pontos, sua maior pontuação da carreira em uma partida.

Do outro lado da quadra, LeBron anotou apenas 12 pontos nos 26 minutos em que esteve em quadra. Não jogou a partida inteira porque o treinador passou a poupar seus principais jogadores quando a derrota já era certa. Kevin Love contribuiu com 13 pontos e o brasileiro Anderson Varejão registrou quatro pontos e cinco rebotes em 14 minutos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do tropeço, o Cavaliers segue na ponta da Conferência Leste, com 19 vitórias e nove derrotas. Contudo, já sofre a pressão do Atlanta Hawks. A equipe do brasileiro Tiago Splitter já tem um triunfo a mais que o Cavaliers, mas soma 12 derrotas, o que reduz seu aproveitamento na tabela.

Neste sábado, o Hawks bateu o New York Knicks por 117 a 98, em casa, contando com boa atuação de Paul Millsap. Cestinha da partida, anotou 22 pontos. Pelo Knicks, Carmelo Anthony voltou ao time, recuperado de lesão no tornozelo, com um "double-double" de 18 pontos e 12 rebotes.

O saldo negativo da noite para o Hawks foi a lesão sofrida por Splitter. Ele deixou a quadra após apenas quatro minutos com dores musculares. No lado dos visitantes, Robin Lopez sofreu um corte no olho direito e precisou levar seis pontos. A equipe de Nova York tem 14 vitórias e 17 derrotas, ainda longe da zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste.

Em outro duelo com brasileiro em quadra nesta noite, o Utah Jazz foi superado pelo Los Angeles Clippers por 109 a 104. Raulzinho fez sua parte ao anotar nove pontos, quatro assistências e três roubadas de bola em 30 minutos. Mas o Clippers brilhou com os 25 pontos de J.J. Redick e os 19 pontos e 11 assistências de Chris Paul.

Com 12 vitórias e 16 derrotas, o Jazz ocupa o oitavo lugar na Conferência Oeste, enquanto o Clippers tem 18 vitórias e 13 derrotas e é o quarto colocado.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Brooklyn Nets 96 x 111 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 90 x 111 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 110 x 108 Houston Rockets

Charlotte Hornets 98 x 92 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 101 x 108 Miami Heat

Atlanta Hawks 117 x 98 New York Knicks

Detroit Pistons 93 x 99 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 88 x 102 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 118 x 111 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 101 x 86 Denver Nuggets

Utah Jazz 104 x 109 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 104 x 111 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 105 x 76 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers