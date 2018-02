Cavaliers decepciona na retomada da NBA e perde em casa para o Wizards

Na retomada da temporada regular da NBA após a pausa para o All-Star Game, o Cleveland Cavaliers decepcionou o seu torcedor. Na noite de quinta-feira, atuando em casa, o time perdeu por 110 a 103 para o Washington Wizards, que vai "sobrevivendo" bem sem o astro John Wall.

Bradley Beal marcou 18 pontos e Kelly Oubre Jr. adicionou 17 para o Wizards, que conquistou uma vantagem de 11 pontos no quarto final e conseguiu resistir a uma reação tardia do Cavaliers, liderada por LeBron James, que marcou os últimos 14 pontos do time, mas não evitou a derrota em casa.

Essa foi a oitava vitória do Wizards nos dez jogos que o time fez desde que ficou sem Wall, afastado por uma lesão no joelho, o que o deixa em quarto lugar na Conferência Leste, logo atrás do Cavaliers, ambos com 34 triunfos, mas com a equipe de Cleveland tendo uma derrota a menos - 23 a 24. Tomas Satoransky, o substituto de Wall, somou 17 pontos e oito assistências na noite de quinta.

Com os 14 pontos marcados no último quarto, LeBron fechou o jogo com 32, enquanto J.R. Smith fez 15. Ainda assim, o Wizards frustrou a estreia em casa de Larry Nance Jr., George Hill, Rodney Hood e Jordan Clarkson, jogadores que chegaram recentemente ao time, envolvidos em trocas, e só haviam atuado como visitantes e vencido duas vezes.

Novamente em Los Angeles, onde participou no fim de semana do All-Star Game, Stephen Curry teve atuação brilhante na noite de quinta e marcou 44 pontos para levar o Golden State Warriors a superar o Clippers por 134 a 127. Curry acertou 14 de 19 arremessos de quadra, incluindo 8 de 11 tentativas, no seu terceiro jogo com ao menos 40 pontos nesta temporada.

Kevin Durant somou 21 pontos e oito assistências, Klay Thompson acrescentou 19 e Draymond Green contribuiu com 13 pontos, sete rebotes, seis assistências e duas roubadas de bola para o vice-líder da Conferência Oeste. Tobias Harris marcou 22 pontos, Danilo Gallinari fez 15 e DeAndre Jordan acumulou 14 pontos e 14 rebotes pelo Clippers, o nono colocado do Oeste.

Também pela rodada de quinta, o Oklahoma City Thunder bateu o Sacramento Kings por 110 a 107 graças a uma cesta de três de Russell Westbrook no estouro do cronômetro. Com 32 pontos de Ben Simmons, o Philadelphia 76ers superou o Chicago Bulls por 116 a 115.

O Charlotte Hornets fez 111 a 96 no Brooklyn Nets, com 24 rebotes de Dwight Howard e 31 pontos de Kemba Walker. Já o New York Knicks superou o Orlando Magic por 120 a 113 com 26 pontos do reserva Trey Burke.

