Cavaliers derrota Boston e empata playoff na NBA

O Cleveland Cavaliers venceu o Boston Celtics por 88 a 77, na noite de segunda-feira, e empatou em 2 a 2 a série melhor-de-sete que as duas equipes disputam, válida pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. Jogando em casa, o Cleveland teve como principal jogador o ala LeBron James. Veja também: Mãe de LeBron James invade a quadra para defender o filho Mesmo longe de suas melhores atuações, o astro do time foi o cestinha da partida, com 21 pontos, e o líder em assistências, com 13. Além disso, deu dois tocos, roubou três bolas e pegou seis rebotes. Isso em um dia considerado ruim, com apenas sete acertos em 20 arremessos de quadra. O brasileiro Anderson Varejão também teve boa atuação nos 25 minutos em que esteve em quadra. Com seis acertos em oito arremessos, terminou a partida com 12 pontos e pegou seis rebotes. Pelo Boston, Kevin Garnett marcou 15 pontos e pegou dez rebotes, sendo o principal jogador. Ray Allen e Rajon Rondo também marcaram 15 pontos, e o ala Paul Pierce, umas das principais opções de ataque da equipe, acertou somente seis arremessos em 17 e terminou com 13 pontos marcados - dez abaixo da média da carreira. A série volta para Boston, onde acontece a quinta partida, na quarta-feira. O sexto jogo será em Cleveland, na sexta, e o sétimo - se necessário - acontecerá novamente em Boston, no domingo. CONFIRA COMO ESTÃO OS PLAYOFFS DA NBA: Conferência Oeste: Los Angeles Lakers 2 x 2 Utah Jazz New Orleans Hornets 2 x 2 San Antonio Spurs Conferência Leste: Boston Celtics 2 x 2 Cleveland Cavaliers Detroi Pistons 3 x 1 Orlando Magic