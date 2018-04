Cavaliers derrota Lakers em duelo de líderes no Leste

Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers, as duas melhores equipes da temporada 2009/2010 da NBA, fizeram na noite de quinta-feira uma partida digna da posição que ocupam no topo da classificação da liga. E, no duelo entre LeBron James e Kobe Bryant, quem levou a melhor foi o ala do Cavaliers, que comandou seu time na vitória por 93 a 87.

James foi o cestinha da partida, com 37 pontos, e ainda deu nove assistências e pegou cinco rebotes. Bryant terminou o jogo com 31 pontos, quatro assistências e dois rebotes, e foi o melhor em quadra pelo Lakers.

Mas o lance que praticamente decidiu a partida foi obra do brasileiro Anderson Varejão. Mais uma saindo do banco, ele jogou por 23 minutos, marcou 11 pontos e pegou oito rebotes - sete defensivos e um ofensivo. Este único rebote ofensivo foi considerado o lance capital da partida.

Restavam 21s2 para o fim da partida, e o Cleveland vencia por 89 a 87 quando LeBron James foi para a linha de lance livre. Ele acertou o primeiro, fazendo 90 a 87, mas errou o segundo. Então, Varejão pulou para pegar um rebote improvável, em meio aos rivais.

O brasileiro não apenas ficou com a bola como sofreu falta de Ron Artest. Então, converteu os dois lances livres a que teve direito, fez 92 a 87, e praticamente encerrou a disputa. "Eu ainda não sei como ele faz essas coisas, pega esses rebotes", disse LeBron James, elogiando o companheiro.

A vitória foi a 33.ª do Cleveland após 44 jogos na temporada regular, o que deixa a equipe cada vez mais isolada na liderança da Conferência Leste. No Oeste, o Lakers - com 32 vitórias e dez derrotas - é o líder também com boa distância.

Na briga pelo segundo lugar no Oeste, o Denver Nuggets conquistou uma vitória importante na quinta-feira. A equipe passou pelo Los Angeles Clippers por 105 a 85, e chegou a 28 vitórias em 42 jogos, campanha idêntica à do Dallas Mavericks.

O brasileiro Nenê jogou por apenas 27 minutos, mas teve boa atuação, com 12 pontos, três rebotes e duas assistências. Ele manteve a boa média de aproveitamento de arremessos, com seis acertos em sete tentativas.

Confira os resultados desta quinta-feira

Cleveland Cavaliers 93 x 87 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 105 x 85 Los Angeles Clippers

