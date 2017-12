Cavaliers derrota Pistons. Mas astro está fora do All-Star O Cleveland Cavaliers derrotou o Detroit Pistons em partida desta terça-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 85 a 82. O destaque da partida foi Carlos Boozer, que marcou 21 pontos e 15 rebotes na vitória do Cavaliers. O maior astro do time, LeBron James, sofreu dois revezes na noite: pouco antes do jogo, foi comunicado que não participará do All-Star da NBA; e na partida contra o Pistons teve autação fraca ? encestou apenas cinco de seus 19 arremessos. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 93 x 80 Philadelphia Sixiers New York Knicks 97 x 90 Indiana Pacers Minnesota Timberwolves 113 x 100 Orlando Magic Dallas Mavericks 107 x 93 Golden State Warriors Sacramento Kings 117 x 101 Seattle SuperSonics