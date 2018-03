Cavaliers derrotam os os Celtics empatam semifinais da NBA

O Cleveland Cavaliers, do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, venceu nesta sexta-feira, em casa, o Boston Celtics por 74 a 69, resultado que levou ao empate as semifinais da Conferência Leste da NBA. Com o triunfo, o Cavaliers igualou por 3 a 3 a série melhor de sete da segunda rodada dos playoffs da liga profissional americana de basquete. O Cleveland foi mais uma vez comandado pelo ala LeBron James, com 32 pontos e 12 rebotes, enquanto o armador Delonte West contribuiu com outros 10 pontos. Varejão, que jogou por 15 minutos, marcou 4 pontos - ao converter 2 de 6 arremessos de quadra - e pegou 5 rebotes. Pelo Celtics, o ala Kevin Garnett marcou 25 pontos, enquanto seu companheiro de ataque Paul Pierce converteu outros 16. A sétima e decisiva partida entre as duas equipes acontecerá na próxima segunda-feira, no TD Banknorth Garden, em Boston.