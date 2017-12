Cavaliers e Knicks vencem na NBA Andre Miller, que marcou 31 pontos, foi o destaque da vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Milwaukee Bucks por 115 a 109, na prorrogação. Os Cavaliers ocupam a penúltima colocação da Divisão Central, com 23 vitórias e 39 derrotas, e os Bucks estão na segunda posição da mesma divisão com 35 vitórias e 26 derrotas, com apenas uma derrota a mais que o líder Detroit. Outras duas equipes que vão mal nesta temporada da NBA também venceram nesta sexta-feira. O Golden State Warriors, último colocado da Divisão do Pacífico, derrotou o Houston Rockets por 108 a 95, e o New York Knicks, último colocado da Divisão do Atlântico, venceu o Utah Jazz por 85 a 79. Outros jogos desta sexta-feira: Philadelphia 109 x 100 Indiana Boston 117 x 92 Detroit Orlando 99 x 96 Washington Toronto 83 x 74 Miami L.A Clippers 94 x 90 Chicago Phoenix 81x 76 Minnesota Sacramento 99 x 87 Charlotte Portland 82 x 73 New Jersey