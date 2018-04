Cavaliers e Spurs vencem fora e abrem 3 a 0 nos playoffs da NBA

Dois dos melhores times da NBA, o Cleveland Cavaliers e o San Antonio Spurs não estão decepcionando na primeira rodada dos playoffs. Na noite de sexta-feira, mesmo atuando fora de casa, as duas equipes venceram suas partidas e abriram 3 a 0 nas respectivas séries, ficando muito próximas da classificação às semifinais de conferência com uma "varrida" sobre seus oponentes.

Com 20 pontos e 13 rebotes de LeBron James e duas cestas de três decisivas de Kyrie Irving, o Cavaliers venceu o Pistons por 101 a 91, em Auburn Hills, e agora poderá fechar a série no domingo, quando jogará novamente como visitante.

Kevin Love, que completa o trio de astros do time, anotou 20 pontos e conquistou 12 rebotes, enquanto Irving fez 26, mostrando o quanto ambos fizeram falta ao Cavaliers nos playoffs da temporada passada, quando se lesionaram, forçando LeBron a liderar sozinho o time até a decisão, vencida pelo Golden State Warriors.

A partida de sexta-feira foi a primeira do Pistons em casa nos playoffs desde 2009, mas nem todo o clima favorável criado pela torcida e pela direção da equipe, que promoveu rápidos shows do Kiss no ginásio, foram suficientes para evitar o 11º revés seguido nas pós-temporada ante o Cavaliers, assim como o nono consecutivo no total.

Andre Drummond se destacou com 17 pontos pelo Pistons. Já Reggie Jackson registrou 13 pontos e 12 assistências, mas o time perdeu a batalha no garrafão ao conquistar 32 rebotes, 14 a menos do que o Cavaliers.

No Tennessee, o Spurs derrotou o Grizzlies por 96 a 87, em noite inspirada de Kawhi Leonard, que anotou 32 pontos, sendo 13 deles no último quarto, e abriu 3 a 0 na série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Assim, se vencer o próximo duelo, no domingo, "varrerá" pela nona vez um adversário, sendo a terceira sobre o Grizzlies.

LaMarcus Aldridge contribuiu com 16 pontos e dez rebotes pelo Spurs, enquanto Danny Green e Manu Ginóbili somaram 11 pontos cada. Zach Randolph liderou o Grizzlies com 20 pontos e 11 rebotes, tendo acertado seis de 21 arremessos de quadra. Matt Barnes acumulou 17 pontos e 11 rebotes, Vince Carter marcou 11 e JaMychal Green fez dez pelo time de Memphis.

Já o Boston Celtics, atuando em casa, conseguiu a sua primeira vitória nos playoffs e diminuiu a vantagem do Atlanta Hawks para 2 a 1 ao superá-lo por 111 a 103, contando com uma atuação brilhante de Isaiah Thomas, que alcançou um recorde pessoal ao marcar 42 pontos, sendo 16 apenas no primeiro quarto.

Assim, Thomas entrou para um seleto grupo de jogadores que já fizeram 40 pontos em uma partida pelo Celtics na pós-temporada, que já contava com Ray Allen, Larry Bird, John Havlicek, Sam Jones, Reggie Lewis, Paul Pierce, Rajon Rondo e Jo Jo White.

Em busca de uma reação após duas derrotas, o técnico Brad Stevens promoveu duas mudanças na formação titular do Celtics, com Evan Turner no lugar de Marcus Smart e Jonas Jerebko substituindo Jared Sullinger. E as trocas deram certo, tanto que Turner somou 17 pontos e sete assistências, enquanto Amir Johnson acumulou 15 pontos e sete rebotes.

O Celtics chegou a ter uma vantagem de 20 pontos, viu o Hawks reagir, mas venceu após um frenético último quarto, com várias mudanças na liderança do placar. Jeff Teague se destacou pelo Hawks com 23 pontos. Kent Bazemore e Dennis Schroder registraram 20 pontos cada. O quarto jogo da série está marcado para domingo, novamente em Boston.

Neste sábado, serão realizados mais quatro duelos pelos playoffs da NBA: Indiana Pacers x Toronto Raptors, Charlotte Hornets x Miami Heat, Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers. Heat e Clippers lideram suas séries por 2 a 0. Já Raptors e Thunder estão à frente por 2 a 1.