Cavaliers fazem as pazes com a vitória O Cleveland Cavaliers derrotou ontem o Orlando Magic, por 112 a 92, e deixou para trás uma série de seis derrotas consecutivas na atual temporada da NBA. Os destaques foram LeBron James e Drew Gooden, cada um com 23 pontos. Os "Cavs" não venciam desde o dia 23 de fevereiro. Outros resultados: Filadélfia Sixers, 85 Golden State Warriors 104; New York Knicks 93, Washington Wizards 83; Milwaukee Bucks 105, Atlanta Hawks 101; Minnesota Timberwolves 102, Charlotte Bobcats 97; San Antonio Spurs 90, New Jersey Nets 74, Utah-Jazz 83; Indiana Pacers 89, Sacramento Kings 85; Memphis Grizzlies 82, Seattle SuperSonics 95; Houston Rockets 97, Los Angeles Lakers 101, Los Angeles Clippers 110.