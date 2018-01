Cavaliers fica a uma vitória de eliminar Wizards na NBA Com 30 pontos do ala LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Washington Wizards por 98 a 92, neste sábado, e está a apenas uma vitória de avançar às semifinais da Conferência Leste da NBA. Washington chegou a descontar uma desvantagem de 17 pontos no terceiro quarto, mas foi mal na parte final e acabou derrotado. James também conseguiu nove assistências e seis rebotes. Se fechar a série melhor de sete por 4 a 0, o Cleveland conseguirá essa marca pela primeira vez em sua história. O pivô lituano Zydrunas Ilgauskas conseguiu 24 pontos e oito rebotes para o Cleveland, enquanto Sasha Pavlovic e Larry Hughes marcaram outros 11 cada. Ainda pelo Cavaliers, o ala-pivô brasileiro Anderson Varejão conseguiu dois pontos, pegou sete rebotes e deu uma assistência. Já o Washington teve como cestinha o ala Antawn Jamison, com 38 pontos, seguido do ala-armador Antonio Daniels, com 20, e do Jarvis Hayes, que fez outros 15. O próximo jogo, que pode ser o último, ocorre nesta segunda-feira, novamente na MCI Arena, casa do Wizards.