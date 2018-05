Cavaliers leva cesta no último segundo e perde do Celtics em casa

Líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers sofreu uma dolorosa derrota na noite desta sexta-feira, em rodada da NBA. Jogando em casa, o time de LeBron James e Anderson Varejão levou uma cesta de três no último segundo e acabou sendo derrotado pelo Boston Celtics por 104 a 103. Em um final eletrizante, o Celtics chegou a marcar cinco pontos nos últimos sete segundos da partida.

O time da casa sofreu sua 14ª derrota na temporada apesar da boa atuação de LeBron, cestinha da partida, com 30 pontos. O Cavaliers contou ainda com 20 pontos de J.R. Smith e 19 de Kyrie Irving. Do lado do Celtics, o destaque foi o armador Isaiah Thomas, com 22 pontos. Evan Turner, que começou na reserva, contribuiu com 19.

Com o tropeço em casa, o Cavaliers já vê ameaçada a liderança do lado Leste. A equipe tem 35 vitórias, contra 34 do Toronto Raptors - o vice-líder tem 16 derrotas. Já o Celtics segue em boa fase. O triunfo desta sexta foi o oitavo em nove jogos. Assim, a equipe ocupa a quarta colocação, com 30 vitórias e 22 derrotas, mais perto dos playoffs.

Pela mesma Conferência Leste, o Chicago Bulls continua mostrando irregularidade. Nesta rodada, caiu diante do Denver Nuggets por 115 a 110, fora de casa. Para piorar, perdeu Jimmy Butler durante a partida. Ele sofreu uma torção no joelho esquerdo em uma disputa de bola e saiu de maca da quadra. Ainda não há previsão de retorno.

Com o tropeço, o Bulls ocupa o sexto lugar da tabela, com 27 vitórias e 22 derrotas. Exibindo campanha mais modesta, o Nuggets tem 20 triunfos e 31 derrotas, fora da zona dos playoffs da Conferência Oeste.

Entre os brasileiros, Raulzinho teve atuação discreta na vitória do Utah Jazz sobre o Milwaukee Bucks por 84 a 81, em casa. Foi o titular que menos contribuiu nesta noite, com apenas oito pontos, quatro assistências e três rebotes defensivos. Rodney Hood foi o cestinha da equipe e da partida, com seus 23 pontos.

A 24ª vitória foi importante para manter o Jazz dentro da zona de classificação para os playoffs. A equipe de Raulzinho tem ainda 25 derrotas, na oitava posição do lado Oeste. O Bucks segue longe da classificação na Conferência Leste, com retrospecto de 20/32.

Em outro bom duelo desta rodada, o Washington Wizards derrotou o Philadelphia 76ers por 106 a 94, em noite inspirada de John Wall. Ele liderou o Wizards com um "triple-double" de 18 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Assim, a equipe de Nenê, que segue afastado do time, segue na briga por uma vaga nos playoffs. Ocupa o 10º lugar, com 22 vitórias e 26 derrotas. O Philadelphia é o lanterna, com apenas 7 triunfos e 43 derrotas. Tem a pior campanha da NBA até agora.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 93 x 107 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 102 x 96 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 95 x 98 Miami Heat

Washington Wizards 106 x 94 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 128 x 119 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 103 x 104 Boston Celtics

New York Knicks 85 x 91 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 84 x 81 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 115 x 110 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 90 x 116 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos deste sábado:

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Utah Jazz